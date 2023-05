DuPont verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft in het eerste kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd en paste de outlook voor heel 2023 neerwaarts aan. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse chemiegigant. Voor heel 2023 mikt DuPont nu op een omzet van 12,3 tot 12,5 miljard dollar tegen voorheen 12,3 tot 12,9 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel zal uitkomen binnen een bandbreedte van 3,55 tot 3,70 dollar, tegen eerder 3,50 tot 4,00 dollar. Afgelopen jaar kwam de winst per aandeel uit op 3,41 dollar. DuPont verwacht voor het lopende tweede kwartaal een omzet van circa 3,02 miljard dollar met een aangepaste winst per aandeel van 0,84 dollar. FactSet rekent voor dit jaar op een omzet van 12,9 miljard dollar en een winst per aandeel van 3,87 dollar. Eerste kwartaal In het eerste kwartaal kwam de aangepaste winst per aandeel uit op 0,84 dollar tegen 0,82 dollar een jaar eerder en een door analisten voorziene 0,80 dollar. De omzet van Dupont daalde van 3,27 miljard naar 3,02 miljard dollar met een operationeel EBITDA van 714 miljoen dollar tegen 818 miljoen vorig jaar. Bij de resultaten over het vierde kwartaal ging Dupont voor de eerste drie maanden van dit jaar uit van een omzet van 2,9 miljard dollar. Analisten hielden het op 2,94 miljard dollar. Overname Dupont maakte dinsdag apart nog de overname van Spectrum Plastics Group bekend voor 1,75 miljard dollar. De koers van het aandeel Dupont liet dinsdag een lagere openingsindicatie zien van 4,9 procent. Bron: ABM Financial News

