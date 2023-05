Voorzitter Exor vertrekt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Ajay Banga vertrekt als voorzitter van Exor, dat genoteerd is in de Amsterdamse AEX. Reden is dat Banga de nieuwe president van de Wereldbank wordt. Als opvolger van Banga stelde Exor eerde al Nitin Nohria voor. Aandeelhouders zullen over deze benoeming stemmen tijdens de jaarvergadering op 31 mei aanstaande. Tot een opvolger van Banga is benoemd, zal CEO John Elkann fungeren als interim-voorzitter. Bron: ABM Financial News

