Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht lager zonder een signaal van onrust na de val én redding van First Republic Bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 463,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.900,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 7.455,35 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.871,43 punten.

Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat beleggers vrij kalm reageren op het nieuws dat een derde bank in korte tijd is omgevallen. Op maandag werd bekend dat JPMorgan Chase de meeste activa van de noodlijdende bank overneemt.

Hoewel beleggers kalm blijven, vrezen zij volgens Blekemolen desondanks voor meer faillissementen onder de Amerikaanse regionale banken. De expert van Lynx zag maandagavond op Wall Street meerdere banken onder druk staan.

"De ondergang van First Republic en de mogelijke gevolgen daarvan verhogen de spanning in aanloop naar het rentebesluit van de Fed op woensdag", aldus Blekemolen.

De centrale bank zal dan naar verwachting de rente nogmaals met 25 basispunten verhogen, om vervolgens een pauze in te lassen. Volgens de CME FedWatchTool wordt de kans op een dergelijke verhoging momenteel ingeschat op 94 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese beurzen een sterke maand april achter de rug hebben, met recordstanden voor de Franse CAC 40 en de DAX, die op het hoogste punt in vijftien maanden sloot. "De Britse beurzen hadden beduidend meer moeite om te herstellen vanaf het dieptepunt in maart, maar wisten wel bijna alle verliezen in die maand weg te werken."

De inflatie in de eurozone kwam in april in een voorlopige meting uit op 7,0 procent op jaarbasis, tegen 6,9 procent in maart. De kerninflatie daalde naar 5,6 procent tegen 5,7 procent in maart. Hier was 5,7 procent verwacht.

De verschillende inkoopmanagersindices over april voor de industrie bleken een scherpstelling voor Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone. Nieuw waren de data voor Spanje en Italië, die voor de industrie in april weer een krimp lieten zien. De rest van de euroregio zag de industrie ook krimpen, maar minder sterk dan voorlopige cijfers deden vermoeden.



Duitsland publiceerde dinsdag gedaalde detailhandelsverkopen.



In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de fabrieksorders en de vacatures voor maart op de agenda.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 75,50 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 79,25 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0958. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0968 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst op peil weten te houden, hetgeen beter was dan voorzien, hoewel op jaarbasis wel sprake was van een winstdaling. De koers van het aandeel BP noteerde 4,8 procent lager.

DSM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet onder druk zien staan. De koers van het aandeel DSM noteerde 3 procent lager.

De koers van het aandeel van het Zweedse Electrolux won 4,0 procent, na berichtgeving in de Chinese media dat Midea interesse zou hebben in een overname van Electrolux.

In Parijs en Frankfurt noteerde een meerderheid van koersen van de hoofdaandelen lager. In Parijs gebeurde dit onder aanvoering van de koers van het aandeel Sanofi, dat 3 procent verloor, en in Frankfurt was dit de koers van het aandeel Vonovia, dat 3,4 procent inleverde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag vlak op 4.167,86 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.051,70 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 12.212,60 punten.