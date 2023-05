Beursblik: Fed verhoogt rente vermoedelijk opnieuw met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Federal Reserve zal de rente woensdagavond vermoedelijk met 25 basispunten verhogen, naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent, maar de belangrijkste vraag voor de markt is wat daarna gaat gebeuren. De inflatie blijft weliswaar "onaanvaardbaar hoog", maar de druk op de banken leidt tot een aanscherping van de kredietvoorwaarden, wat de economie meer zal afremmen, stellen economen van ING. "Hoewel de Fed de deur op een kier zal zetten voor verdere verhogingen, is de noodzaak van hogere beleidsrente hoogst twijfelachtig", meent ING, dat rekent op 100 basispunten aan renteverlagingen voor het einde van het jaar. Als de inflatie langer hardnekkig blijft, dan zou de Fed de rente ook langer kunnen verhogen, aldus ING. Afgelopen week werd bekend dat de PCE-kerninflatie in maart slechts licht is afgekoeld, van 4,7 tot 4,6 procent. Voor februari betekende de 4,7 procent bovendien een opwaartse bijstelling met 10 basispunten. "Die bijstelling is een negatief punt van aandacht en het ondersteunt het aanstaande besluit van de Federal Reserve van volgende week om de rente met 25 basispunten te verhogen", aldus Philip Marey van Rabobank. "Of de bank in deze cijfers voldoende reden ziet om de hand nog even bij de knop te houden hangt af van hoe de beleidsmakers de risico's in de financiële sector inschatten met de recente onrust rondom First Republic Bank." Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets laten recente economische data over de industrie weliswaar desinflatie zien, maar dat geldt niet voor de dienstensector en de voedselprijzen. "Dit zal waarschijnlijk bepalend zijn voor het rentebesluit en de forward guidance van de Fed", denkt Hewson. "Hoewel Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk zijn opties open zal willen houden als het gaat om het al dan niet verder verhogen van de rente. Hij zal waarschijnlijk ook volhouden dat er dit jaar geen renteverlagingen komen", voorspelt de marktanalist. Marktstrateeg Seema Shah van Principal Asset Management verwacht ook niet dat de Fed de rente dit jaar weer gaat verlagen. Sterker nog, de marktkenner stelt dat het risico op een renteverhoging in juni "groter is dan de markt momenteel inprijst", omdat de Amerikaanse economie redelijk robuust blijft. Alleen bij aanzienlijke systematische problemen, zou de Fed dit jaar de rente toch kunnen verlagen, denkt Shah. Volgens economen van Nomura is de Fed verdeeld over wat er na de aanstaande renteverhoging moet gebeuren met het monetaire beleid. Er zijn een aantal haviken, die de rente ook na mei verder willen verhogen. Daar staan ook een aantal duiven tegenover, die een pauze willen inlassen. Met deze verdeeldheid in gedachten, verwacht Nomura een aanpassing van de forward guidance, waarbij de nadruk komt te liggen op een evaluatie van het beleid per vergadering. De Japanse bank denkt niet dat Powell in zijn toelichting woensdag een duidelijke richting zal aangeven voor het rentebesluit van juni. De Federal Reserve maakt woensdagavond om 20.00 uur zijn rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Powell een half uur later. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.