Valuta: euro onverstoorbaar na Europese inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De euro reageerde dinsdag per saldo nauwelijks op de nieuwste inflatiecijfers uit de eurozone over april, en bleef rond 1,0970 dollar hangen.

"De headline was naar ons idee licht boven verwachting, maar de kerninflatie van de muntunie bleek onder de prognose uit te komen", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Per saldo lijken die twee elkaar in de eurokoers op te heffen", aldus Erdmann.

De inflatie in de eurozone kwam in april in een voorlopige meting uit op 7,0 procent op jaarbasis, tegen 6,9 procent in maart. De kerninflatie daalde naar 5,6 procent tegen 5,7 procent in maart. Hier was 5,7 procent verwacht.

Erdmann refereerde dinsdag tevens aan de zogeheten lendingsurvey van de Europese Centrale Bank over het eerste kwartaal, waaruit bleek dat er door bedrijven en huishoudens minder krediet wordt opgenomen.

"Het is deze week uiteraard een belangrijke week met twee grote rentebesluiten en de banendata uit de Verenigde Staten over april. Het is de vraag of de Federal Reserve na woensdag de renteverhogingenreeks in het slot gooit. De markt lijkt daar nog niet zeker van", aldus Erdmann. Donderdag komt de ECB met het rentebesluit en die zal, net als de Fed, met een verhoging van 25 basispunten naar buiten komen, zo is de verwachting in de markt.

Vanochtend vroeg trad de Reserve Bank of Australia al met een renteverhoging met 25 basispunten naar 3,85 procent naar buiten. Uit de toelichting kon worden opgemaakt dat de bank nog wel even heeft alvorens de inflatie van nu 7 procent terug is gebracht naar de gewenste 2 tot 3 procent. Het zette de Australische dollar stevig in de lift tegenover de Amerikaanse dollar.

De verschillende inkoopmanagersindices over april voor de industrie bleken een scherpstelling voor Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone. Nieuw waren de data voor Spanje en Italië, die voor de industrie in april weer een krimp lieten zien. De rest van de euroregio liet met de industrie krimp zien, maar de malheur was iets minder ernstig dan het zich bij een eerste meting liet aanzien.



Duitsland publiceerde dinsdag gedaalde detailhandelsverkopen.



In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de fabrieksorders en de vacatures voor maart op de agenda.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0970 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8798 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2470 dollar. De Australische dollar steeg 1,1 procent naar 0,6699 Amerikaanse dollar.