DSM lager in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend vlak tot licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 756,91 punten. Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat beleggers vrij kalm reageren op het nieuws dat een derde bank in korte tijd is omgevallen. Op maandag werd bekend dat JPMorgan Chase de meeste activa van de noodlijdende bank overneemt. Hoewel beleggers kalm blijven, vrezen zij volgens Blekemolen desondanks voor meer faillissementen onder de Amerikaanse regionale banken. De expert van Lynx zag maandagavond op Wall Street meerdere banken onder druk staan. "De ondergang van First Republic en de mogelijke gevolgen daarvan verhogen de spanning in aanloop naar het rentebesluit van de Fed op woensdag", aldus Blekemolen. De centrale bank zal dan naar verwachting de rente nogmaals met 25 basispunten verhogen, om vervolgens een pauze in te lassen. Volgens de CME FedWatchTool wordt de kans op een verhoging momenteel ingeschat op 97 procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese beurzen een sterke maand april achter de rug hebben, met recordstanden voor de Franse CAC 40 en de DAX, die op het hoogste punt in vijftien maanden sloot. "De Britse beurzen hadden beduidend meer moeite om te herstellen vanaf het dieptepunt in maart, maar wisten wel bijna alle verliezen in die maand weg te werken." Deze week gaat het kwartaalcijferseizoen verder met verschillende grote namen. Zo komen onder andere Apple, Qualcomm, AMD en Lyft met cijfers naar buiten. In Amsterdam openen onder meer Signify, ArcelorMittal, Shell en Galapagos de boeken. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0975. De olieprijzen daalden licht tot 75,60 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten tot twee procent. NXP steeg maandagavond na een kwartaalupdate met bijna 5 procent en Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Besi. Ook ING en ABN AMRO zaten in de lift met winsten van circa een procent. DSM was de grootste daler met 2,8 procent na rapportering van een omzetdaling in het eerste kwartaal. DSM heeft nog steeds last van de lagere vitamineprijzen, nadat BASF eind 2022 de markt overstroomde met overtollige voorraden, vooral van vitamine A, zo merkte analist Reginald Watson van ING op. In de AMX won Galapagos 4,1 procent. Fugro won zelfs 5,9 procent, na een koersdoelverhoging door ABN AMRO. In de AScX wonnen Vivoryon en Azerion tot 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

