Beursblik: deal met Exxon goed nieuws voor SBM Offshore

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) Het tienjarig contract dat SBM Offshore met ExxonMobil sloot, is positief. Dit stelde ING dinsdag. Analisten van ING wezen er wel op dat de marges voor dergelijke operationele en onderhoudscontracten bescheiden zijn, doorgaans tussen de 5 en 10 procent. Bovendien is een deel van de werkzaamheden volgens ING al in bestaande zogeheten lease and operate-contracten opgenomen. ING schatte dinsdag in dat SBM Offshore met deze deal 90 tot 180 miljoen dollar aan winstgevendheid toevoegt over een periode van 10 jaar. De bank heeft een koopadvies op SBM Offshore met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel wint dinsdag 1,4 procent op 12,99 euro. Bron: ABM Financial News

