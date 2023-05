'DSM nog steeds last van lagere vitamineprijzen'

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft nog steeds last van de lagere vitamineprijzen, nadat BASF eind 2022 de markt overstroomde met overtollige voorraden, vooral van vitamine A. Dit merkte analist Reginald Watson van ING dinsdag op na een kwartaalupdate van DSM.

DSM heeft zich in reactie op de keuze van BASF volledig gefocust op de winstgevendheid in plaats van de volumes, waardoor de omzet in het eerste kwartaal 7 tot 10 procent lager uitviel dan voorzien.

"De focus op winstgevendheid heeft er wel voor gezorgd dat de aangepaste EBITDA conform verwachting was, terwijl de marges fractioneel aantrokken op kwartaalbasis", aldus Watson. Hoewel de volumezwakte ook deels te maken heeft met het afbouwen van voorraden, verwacht DSM dat er sprake blijft van een overaanbod op de vitaminemarkt in het tweede kwartaal. Dit kan in de tweede jaarhelft normaliseren, zo denkt het bedrijf.

"Al met al is de aangepaste EBITDA in het eerste kwartaal positief, maar de aanhoudende zwakte van de vitaminemarkt in het tweede kwartaal is teleurstellend", concludeerde Watson, die hier desondanks al een beetje rekening mee hield.

ING handhaafde het koopadvies op DSM-Firmenich met een koersdoel van 182,00 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 1,9 procent tot 116,55 euro.