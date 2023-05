Deutsche Bank verhoogt koersdoel Besi fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Besi

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 80,00 naar 88,00 euro, met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Robert Sanders sprak desalniettemin van een wat zwak eerste kwartaal. Sanders wees er vooral op dat orders voor de nieuwe cameralens van de iPhone van Apple nog uitblijven. Dat is het opmerkelijk, vindt Sanders, omdat die voor zowel Apple als Besi zo belangrijk zijn. Toch vindt Sanders de situatie nog niet alarmerend. "De orders kunnen nog altijd voor juni binnenvallen", aldus de analist. Het aandeel Besi stijgt dinsdag 1,6 procent naar 82,64 euro. Bron: ABM Financial News

