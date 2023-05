Alfen gaat samenwerking met Centrica aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen gaat met Centrica een samenwerking aan voor de bouw van een batterijopslagsysteem op het Europese vasteland. Dit maakte de fabrikant van oplaadpalen dinsdag bekend. Het systeem komt in Oostende te staan en kan vanaf het eerste kwartaal van 2024 circa 48.000 Belgische huishoudens gedurende 2 uur van stroom voorzien. De werkzaamheden voor dit project beginnen in 2023 en begin 2024 zal het systeem volledig operationeel zijn. Alfen richt zich op ontwerp, stroomvoorziening, civiele werken, installatie, tests en onderhoud op de lange termijn. Als het systeem eenmaal operationeel is, zal Centrica Energy Trading de energie opslaan en verkopen en leveren aan het elektriciteitsnet, wanneer vraag en aanbod niet in balans zijn. Er werden verder geen financiële details gemeld over de samenwerking. Bron: ABM Financial News

