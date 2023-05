Australië verhoogt rente verder na adempauze Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag weer met 25 basispunten verhoogd, na in april een korte adempauze te hebben genomen. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Daarmee ging het belangrijkste rentetarief in Australië naar 3,85 procent. Het beleidsorgaan stelde dinsdag dat de inflatie over de piek heen is, maar met 7,0 procent zich ook nog altijd op een te hoog niveau bevindt. Het zal volgens de RBA ook nog enige tijd, de bank sprak in termen van jaren, vergen alvorens de inflatie weer op het gewenste niveau van 2 tot 3 procent is aangeland. Verdere monetaire maatregelen liet de bank dinsdag afhangen van de toekomstige economische ontwikkelingen en de inflatietrend. Volgens de centrale bank daalt de inflatie dit jaar naar 4,5 procent, om halverwege 2025 op 3 procent uit te komen. Prijzen voor goederen lijken meer in evenwicht te komen, ook vanwege meer rust in de aanvoerlijnen, die beter aansluiten op de vraag. De prijzen voor dienstverleningen zijn echter nog veel te hoog, zo oordeelde de bank. De kosten voor arbeid lopen stevig op met een nog altijd zeer gespannen arbeidsmarkt. Voor de economie van Australië verwacht de RBA voor dit jaar een groei van 1,25 procent en voor half 2025 van 2 procent. De werkloosheid komt in de prognoses van de bank rond die tijd in de buurt van de 4,5 procent. De Australische dollar noteerde dinsdag 1,0 procent hoger op 0,6691 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

