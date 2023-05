AEX start nieuwe handelsmaand vermoedelijk neutraal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Maandag bleven de Europese hoofdbeurzen gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Wall Street was wel open, maar de S&P 500 maakte uiteindelijk een pas op de plaats. Vrijdagavond won de Amerikaanse hoofdindex nog 0,8 procent.

De start van de handelsweek stond in het teken van de bankencrisis met het nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder FDIC beslag legde op First Republic Bank, waarna vrijwel alle activa in handen kwam van zakenbank JPMorgan. In maart leden onder meer Silicon Valley Bank en Signature Bank al schipbreuk.

Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets vroeg zich hardop af waarom beleggers niet onder de indruk lijken te zijn van dit nieuwe hoofdstuk in de bankencrisis, gelet op het koersverloop van de hoofdindices.

Aslam wees als verklaring vooral naar de veerkracht van Amerikaanse techbedrijven met een zware weging, die over het eerste kwartaal sterke cijfers weten te overleggen, ondanks het onzekere economische klimaat. Cijfers van Apple donderdag nabeurs worden dan ook met vertrouwen tegemoet gezien, aldus de analist.

Daarnaast hebben grondstoffenbedrijven een zwaardere weging gekregen in de hoofdindices en positieve cijfers in de sector afgelopen week gaven het sentiment een duw in de rug. Aslam verwacht dat Shell donderdag met zijn kwartaalrapportage de verwachtingen zal overtreffen.

Analist Corné van Zeijl van Actiam vermoedt daarnaast dat met de overname van First Republic Bank door JPMorgan mogelijk het laatste hoofdstuk van de bankencrisis is geschreven.

"Deze bank bungelde echt onderaan het lijstje", gelet op de tier 1 ratio van 9 procent, waar banken in de Benelux tussen de 15 en 17 procent zitten, en "ik geloof dat dit wel eens de laatste dominosteen zou kunnen zijn, simpelweg omdat dit een van de banken was die er het slechtst voorstond".

Daarnaast benadrukte van Zeijl dat spaarders steeds gered zijn door de Amerikaanse overheid, waardoor de reflex om bij onrust spaargeld op te nemen, minder zal worden.

Deze week krijgen beleggers mogelijk antwoord op de vraag of en in welke mate centrale banken beïnvloed zijn door de bankencrisis, met rentebesluiten van onder meer de Federal Reserve op woensdag, en de Europese Centrale Bank op donderdag.

Vanochtend verhoogde de Reserve Bank of Australia onverwacht de rente met 5 basispunten naar 3,85 procent, na een pas op de plaats in april. De Australische dollar klom na de bekendmaking circa een procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro.

De Australische beurs geeft daarnaast meer dan een procent prijs, terwijl de andere Aziatische hoofdbeurzen juist in het groen noteren. De beurs in Shanghai is gesloten.

Voor de Fed zou het weleens de laatste keer kunnen zijn dat de rente wordt verhoogd, aldus ING, dat rekent op een verhoging met 25 basispunten. Ook de ECB verhoogt de rente vermoedelijk met 25 basispunten, maar marktkenners sluiten een verhoging met 50 basispunten niet uit.

Interessant wordt dan ook hoe de inflatie in de eurozone zich ontwikkelt. Om 11:00 uur vanochtend wordt de voorlopige inflatie in de eurozone in april bekend gemaakt.

Vanochtend bleek volgens een voorlopige raming van het CBS de Nederlandse inflatie in april toch weer te zijn gestegen, naar 5,2 procent op jaarbasis. In maart waren consumentengoederen en -diensten nog 4,4 procent duurder dan een jaar eerder.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,5 procent lager op 75,66 dollar in New York. Vanochtend noteert de future vlak.

Bedrijfsnieuws

DSM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet onder druk zien staan, vooral door teruglopende volumes. Het speciaalchemiebedrijf verwacht voor het lopende tweede kwartaal geen significante verbetering. "We verwachten wel een sterkere tweede helft van het jaar voor alle divisies, als de inflatiedruk afneemt, de volumes herstellen, met name in China, en de vitamineprijzen normaliseren."

SBM Offshore heeft met ExxonMobil een contract voor tien jaar getekend voor operaties en onderhoud van een FPSO-vloot voor de kust van Guyana.

IMCD Israel neemt de import- en distributieactiviteiten van Tagra Biotechnologies over. In 2021 boekte de divisie een omzet van circa 6,5 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot maandag vlak op 4.167,86 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.051,70 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 12.212,60 punten.