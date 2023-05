SBM Offshore tekent contract voor 10 jaar met ExxonMobil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft met ExxonMobil een contract voor tien jaar getekend voor operaties en onderhoud van een FPSO-vloot voor de kust van Guyana. Dit maakte de oliedienstverlener dinsdagochtend bekend. De opdracht heeft betrekking op de FPSO’s Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity en ONE GUYANA. De opdracht draagt circa 3 miljard dollar bij aan de orderportefeuille van SBM. Bron: ABM Financial News

