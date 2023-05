Omzet DSM staat onder druk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet onder druk zien staan. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het speciaalchemiebedrijf. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet uit voortgezette activiteiten op jaarbasis met 6 procent tot 1,89 miljard euro, mede door een volumedaling van 8 procent. Analisten geraadpleegd door Vara Research mikten op een omzet van 2,0 miljard euro. Vooral de divisie Animal Nutrition & Health zag een flinke daling van de omzet met 11 procent tot 786 miljoen euro. Dit had te maken met aanhoudend lage vitamineprijzen, hogere inputkosten en een zwakke vraag in China. De twee andere divisies, Health, Nutrition & Care en Food & Beverage, behielden gezonde marges, dankzij prijsaanpassingen en een focus op winstgevendheid boven volumes, aldus DSM. De aangepaste EBITDA van DSM daalde fors met 24 procent tot 278 miljoen euro, terwijl de marge terugliep van 18,3 naar 14,7 procent. Analisten mikten op een EBITDA van 280 miljoen euro. CEO's Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze wezen op een moeilijke vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar, toen de cijfers nog niet werden geraakt door de hoge inflatie. "De lage vitamineprijzen, vooral voor vitamine A, hielden ook aan, ondanks een veerkrachtige eindvraag", aldus de twee bestuurders. Zij verwachten voor het lopende tweede kwartaal geen significante verbetering van de ontwikkelingen. "We verwachten wel een sterkere tweede helft van het jaar voor alle divisies, als de inflatiedruk afneemt, de volumes herstellen, met name in China, en de vitamineprijzen normaliseren." Als de fusie tussen DSM en Firmenich volledig is afgerond wil het bedrijf een outlook geven voor de rest van 2023. Dit verwacht het bedrijf in augustus te doen, bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Over heel 2023 wordt door analisten een aangepaste EBITDA verwacht 1,3 miljard euro op een omzet van 8,6 miljard euro. Bron: ABM Financial News

