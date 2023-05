NXP boekt licht lagere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NXP Semiconductors heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere winst geboekt op een fractioneel lagere omzet. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street. CEO Kurt Sievers benadrukte in een toelichting op de cijfers dat NXP in al zijn focuseindmarkten beter heeft gepresteerd dan verwacht. "Solide eerste kwartaalresultaten, de outlook voor het tweede kwartaal en ons zicht op de tweede helft van het jaar ondersteunen een voorzichtig optimisme dat NXP zich succesvol navigeert door de cyclische neergang in onze aan consumenten blootgestelde bedrijven, terwijl we aanhoudende kracht zien bij automotive en kern-industriële bedrijven", zei Sievers. NXP boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 615 miljoen dollar, ofwel 2,35 dollar per aandeel, in vergelijking met 657 miljoen dollar, ofwel 2,48 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eeerder. De omzet daalde fractioneel van 3.136 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022 tot 3.121 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet NXP een omzet van 3,1 tot 3,3 miljard dollar. Het operationeel inkomen wordt geraamd op 819 tot 949 miljoen dollar. De winst per aandeel wordt geschat op 2,33 tot 2,75 dollar per aandeel. Het aandeel NXP Semiconductors noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 4,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

