Wall Street vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag vlak gesloten en zag eerdere winsten vervliegen in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdag.

De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 4.167,86 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.051,70 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 12.212,60 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag in eerste instantie hoger, na het nieuws dat JPMorgan Chase een "substantieel deel" van de activa van First Republic Bank heeft verworven. De bank neemt alle deposito's over van First Republic.

De verkoop voorkomt een chaotische ineenstorting van de noodlijdende bank waarvan beleggers vreesden dat deze de onrust in de bankensector opnieuw zou kunnen aanwakkeren.

Markten wereldwijd kijken komende handelsweek met name uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. "Verwacht wordt dat de Fed de rente met nog eens 25 basispunten zal verhogen alvorens een piek te bereiken, "wat een katalysator kan zijn voor een verdere marktrally", zei marktanalist Tina Teng van CMC Markets.



Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Amerikaanse bouwuitgaven in maart op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 3,8 procent.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie lieten een verdeeld beeld zien. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de Amerikaanse industrie in april weer is gegroeid. De index ging van 49,2 in maart naar 50,2 april. Data van ISM wezen echter op een krimp in activiteit, hoewel deze minder hard was dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 46,3 tot 47,1

De euro/dollar noteerde op 1,0968. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1022 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1020 op de borden.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,5 procent, ofwel 1,12 dollar, lager op 75,66 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd: De fabrieksorders en het aantal openstaande vacatures in maart.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan steeg ruim 2,0 procent, na het nieuws over de overname van een "substantieel deel" van de activa van First Republic. First Republic verloor meer dan 40 procent.

Ook andere regionale bankaandelen kwamen onder druk te staan. PNC Financial daalde circa 6,7 procent, Western Alliance verloor circa 2,5 procent en PacWest Bancorp noteerde ruim 10 procent lager.

Meta Platforms wil met een tweede obligatie-uitgifte 7 miljard dollar ophalen, zo meldde persbureau Bloomberg maandag. Het aandeel steeg circa 0,9 procent.

Iveric Bio steeg ongeveer 15,5 procent, nadat het Japanse Astellas Pharma instemde de biofarmaceut over te nemen voor circa 5,9 miljard dollar.