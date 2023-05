Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege zorgen over een mogelijke verdere verkrapping van het monetaire beleid door centrale banken, wat een wereldwijde economische vertraging of recessie zou kunnen veroorzaken. Een herstel van de olieprijs op vrijdag hielp WTI aan een winst in april van 1,5 procent op maandbasis, na vier achtereenvolgende maandelijkse dalingen. De OPEC+ aankondiging begin april van een productieverlaging zorgde niet voor een duurzame opleving van ruwe olie, waarbij de opwaartse druk werd beperkt door zorgen over de wereldwijde economische vooruitzichten. Ondertussen verwachten beleggers dat de Federal Reserve de rente met een kwart procentpunt zal verhogen, na afloop van een tweedaagse beleidsvergadering op woensdag. Beleggers zullen uitkijken naar aanwijzingen dat de Fed bereid zal zijn de rentecyclus te pauzeren, terwijl het de economische data beoordeelt na zijn reeks agressieve renteverhogingen. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,5 procent, ofwel 1,12 dollar, lager op 75,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.