Voorzichtige opening op Wall Street in de maak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag met heel kleine verliezen van start te gaan, na de plussen van vrijdag.

JPMorgan Chase heeft een "substantieel deel" van de activa van het noodlijdende First Republic Bank verworven. Dit meldde JPMorgan maandag, nadat dit weekend al uitlekte dat de grootbank één van de banken was die interesse hadden getoond in een veiling georganiseerd door toezichthouder FDIC.

JPMorgan neemt alle deposito's van First Republic over.

Door de reddingsoperatie gaan de kantoren van First Republic vandaag gewoon open, aldus JPMorgan. Het aandeel JPM lijkt ruim 3 procent hoger te gaan openen, terwijl First Republic nog eens in waarde lijkt te halveren, na een verlies van 43 procent op vrijdag.

Daarnaast komen S&P Global en ISM vanmiddag met de inkoopmanagersindices voor de industrie. Ook staan de bouwuitgaven op de agenda.

In Japan bleek vanochtend uit cijfers van S&P Global dat de industrie nog maar fractioneel krimpt, met een indexstand van 49,5. En van het weekend bleek uit Chinese overheidscijfers dat ook de Chinese industrie weer krimpt, en dat was een negatieve verrassing. De Chinese dienstensector groeide in april nog wel, maar minder hard.

De euro/dollar handelde maandag op 1,1004.

Verder opent NXP de boeken.

In Europa is het een rustige dag. Vanwege de Dag van de Arbeid zijn de meeste aandelenbeurzen gesloten en is er ook nauwelijks nieuws.

Slotstanden

De Dow Jones index steeg vrijdag 0,8 procent naar 34.098,16 punten, de breder samengestelde S&P 500 index won ook 0,8 procent op 4.169,48 punten en de Nasdaq steeg 0,7 procent naar 12.226,58 punten.