Video: financials en ASML getipt door somber gestemde beursexperts

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beursexperts, die voor april nog zo positief gestemd waren, zijn hun optimisme voor mei helemaal kwijt. Dit blijkt uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. "De somberheid onder de experts is weer helemaal terug. De topper voor mei is ING en de flopper weer Philips", stelde analist Van Zeijl. Klik hier voor: financials en ASML getipt door somber gestemde beursexperts? "Vorige maand hadden de beursexperts de lentekriebels. 39 procent dacht aan een stijging, 27 procent aan een daling. De lente kwam niet en de beursrally ook niet [...] Voor de komende beursmaand is dat lentegevoel helemaal weg", aldus Van Zeijl. Maar liefst 40 procent van de experts verwacht een daling en slechts 20 procent gaat van een stijging uit. "Een netto -20 procent is wel een erg sombere uitkomst, dat zien we niet vaak", aldus Van Zeijl. De analist zag dat experts verschillende redenen noemden voor deze sombere verwachting. Zij wezen onder meer op nakende recessie en de gevolgen daarvan voor de bedrijfswinsten. Maar ook het bereiken van het Amerikaanse schuldenplafond werd bijvoorbeeld genoemd. Overigens verwachten de experts dat dit schuldenprobleem, zoals altijd, wel weer wordt opgelost, "na het gebruikelijke gesteggel". Top & flop Voor mei zijn vooral de financials gewild onder de beursexperts. ING is het meest geliefde aandeel, terwijl ook de verzekeraars NN en Aegon in de top 5 staan. "Nu de rust is wedergekeerd, kunnen de koersen weer stijgen, zo is de gedachte", aldus Van Zeijl. De top 5 met gewilde aandelen bestaat verder uit ASML en Ahold Delhaize. Philips is het aandeel dat de experts het meest mijden, gevolgd door ArcelorMittal, Besi en Randstad. Philips was voor april ook het aandeel waarin de experts het minste vertrouwen hadden, maar de koers steeg wel met meer dan 13 procent. "Besi vindt men niet genoeg gedaald in vergelijking met de andere chippers. En bij Randstad gaat men ervan uit dat het negatieve sentiment nog wel even aanhoudt." Bron: ABM Financial News

