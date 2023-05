JPMorgan neemt meeste bezittingen First Republic over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft een "substantieel deel" van de activa van het noodlijdende First Republic Bank verworven. Dit maakte JPMorgan maandag bekend, nadat dit weekend al uitlekte dat de grootbank één van de banken was die interesse hadden getoond in een veiling georganiseerd door toezichthouder FDIC. JPMorgan neemt alle deposito's van First Republic over. In een commentaar zei CEO Jamie Dimon dat de Amerikaanse regering JPMorgan en andere banken uitnodigde "naar voren te treden, en dat hebben we gedaan". De overname van First Republic levert een "bescheiden" winst op, volgens Dimon. JPMorgan neemt onder meer 173 miljard dollar aan leningen en 30 miljard dollar aan beleggingen over. De overgenomen deposito's bedragen 92 miljard dollar. Door de reddingsoperatie gaan de kantoren van First Republic vandaag gewoon open, aldus JPMorgan. Ook na de overname blijft JPMorgan naar eigen zeggen goed gekapitaliseerd en met "gezonde liquiditeitsbuffers". First Republic wankelde sinds het faillissement van Silicon Valley Bank. Klanten raakten in paniek en haalden hun spaargeld massaal weg bij de bank uit San Francisco, dat vorige week bekendmaakte dat ongeveer 100 miljard dollar aan deposito's werd opgenomen. Met ongeveer 233 miljard dollar aan activa aan het eind van het eerste kwartaal is het de op één na grootste bank in de Amerikaanse geschiedenis die failliet gaat. Bron: ABM Financial News

