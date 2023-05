Shell verkoopt belang in Australisch gasproject Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een akkoord bereikt met BP over de verkoop van het belang van Shell in het Browse-project. Dit meldde Shell afgelopen weekend. Toezichthouders moeten de verkoop van het belang van 27 procent aan BP nog wel goedkeuren. Het project, dat nog ontwikkeld moet worden voor de kust van Australië, is volgens Shell niet langer een kernonderdeel van de mondiale portefeuille van het energiebedrijf. Financiële details meldde Shell niet. Naast BP zijn volgens de website van Shell ook Woodside, China National Petroleum Corporation en Japan Australia LNG eigenaren van het project. Bron: ABM Financial News

