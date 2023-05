Arcadis aan de slag voor Amerikaanse leger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is samen met partner Aecom geselecteerd door de US Army National Guard. Dit maakte het Nederlandse advies- en ingenieursbureau maandag bekend. De twee bedrijven zullen onderzoek doen naar de aanwezigheid van PFAS in het drinkwater op locaties van de US Army National Guard in de VS. Ook zullen zij oplossingen aandragen voor het probleem. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar waarin individuele projecten zullen worden toegekend, en een waarde van 99 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

