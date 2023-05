Damrak blijft dicht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs houdt maandag op de Dag van de Arbeid de deuren gesloten, net als alle andere beurzen van Euronext en de meeste andere Europese beurzen.

Wall Street opent vandaag wel en volgens de futures wordt dit een lichtgroene opening.

Verschillende banken, waaronder JPMorgan en Bank of America, zouden in de race zijn om First Republic Bank te kopen.

De bank uit San Francisco wankelt sinds het faillissement van Silicon Valley Bank. Klanten raakten in paniek en haalden hun spaargeld massaal weg bij First Republic, dat vorige week bekendmaakte dat ongeveer 100 miljard dollar aan deposito's werd opgenomen.

De verwachting is dat voor de Amerikaanse beurshandel vanmiddag van start gaat, er duidelijk is wat er met First Republic gebeurt.

Verder zal de markt letten op de Amerikaanse inkoopmanagersindexen die vanmiddag worden gepubliceerd.

In Japan bleek vanochtend uit cijfers van S&P Global dat de industrie nog maar fractioneel krimpt, met een indexstand van 49,5. Maar van het weekend bleek uit Chinese overheidscijfers dat ook de Chinese industrie weer krimpt, en dat was een negatieve verrassing. De Chinese dienstensector groeide in april nog wel, maar minder hard.

De euro/dollar handelde maandag op 1,1006.

Bedrijfsnieuws

Zondagavond, de laatste dag van april, leverde in Amsterdam nog een kleine cijferparade op, met Morefield en DGB die cijfers over 2022 publiceerden. Value8 meldde daarnaast een verhoging van het dividend naar 0,18 euro per aandeel. Ook liet Value8 weten dat het verwacht op korte termijn een zogeheten oob-accountant te contracteren.

Vrijdagavond meldde MKB Nedsense dat het in 2022 een kleine winst boekte.

Uit de database van de AFM bleek verder dat Lucerne Capital Management een groter belang in MotorK heeft. Het belang werd vergroot van 3,01 naar 5,05 procent.