Ruim 96% aandelen DSM aangemeld voor fusie met Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Doordat er tijdens de na-aanmeldtermijn nog eens 9,6 procent van de aandelen DSM is aangemeld voor de fusie met Firmenich, is nu in totaal 96,1 procent van alle aandelen DSM aangemeld. Dit maakte DSM-Firmenich maandagochtend bekend. Dit betekent dat DSM-Firmenich zo spoedig mogelijk een uitrookbod zal starten om ook de laatste aandelen in handen te krijgen en de notering van DSM zal beëindigen. Op 30 mei vindt de laatste handelsdag plaats. De na-aanmeldtermijn liep op 28 april af. Bron: ABM Financial News

