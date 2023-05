Europese beurzen blijven vandaag gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen blijven maandag grotendeels gesloten, vanwege de Dag van de Arbeid. Ook Euronext komt vandaag niet in actie. Wall Street is wel geopend.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, nadat een serie economische groeidata een verrassende veerkracht liet zien, wat de zorgen over de stijgende rente verder deed toenemen.

Inmiddels kijken markten al uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op respectievelijk woensdag en donderdag.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht dat de Federal Reserve de rente met 25 basispunten zal verhogen. De op dinsdag geagendeerde inflatiecijfers van de eurozone zouden volgens de analist "een doorslaggevende factor kunnen zijn om te bepalen of we een stap van 25 basispunten of een stap van 50 basispunten krijgen van de ECB", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie van de eurozone in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een groei van 1,3 procent.

De Franse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent, na een pas op de plaats in het vierde kwartaal. De Franse consumentenprijzen zijn in april op jaarbasis gestegen met 5,9 procent, versus een stijging van 5,7 procent in maart.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in april op maandbasis minder hard gestegen dan gedacht. Op jaarbasis stegen de prijzen met 7,2 procent en op maandbasis met 0,4 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING wees evenwel op de aanhoudend hoge kerninflatie.

Het aantal werklozen in Duitsland is in april meer gestegen dan verwacht. In april liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 24.000 op, terwijl de markt rekende op een stijging met 5.000 werklozen.

Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau heeft in het gebroken boekjaar 2022/2023 meer omzet behaald, na een flinke groei in de verkoop van cognac. Het aandeel daalde desondanks circa 11,0 procent.

In Parijs won Saint-Gobain 2,7 procent, Renault steeg 1,6 procent, terwijl Engie met een verlies van 5,9 procent de sterkste daler was.

In Frankfurt ging Covestro aan kop met een winst van 8,3 procent, Siemens Energie steeg 1,9 procent en Daimler Truck noteerde 3,3 procent lager.

Verder leverde ProSiebenSat.1 Media bijna bijna 17,0 procent in, nadat het Duitse mediabedrijf een forse dividendverlaging aankondigde, van 0,80 tot 0,05 euro.

Euro STOXX 50 4.359,31 (0,0%)

STOXX Europe 600 466,64 (+0,6%)

DAX 15.922,38 (+0,8%)

CAC 40 7.491,50 (+0,1%)

FTSE 100 7.870,57 (+0,5%)

SMI 11.437,14 (+0,7%)

AEX 758,49 (+0,8%)

BEL 20 3.801,81 (+0,6%)

FTSE MIB 27.077,44 (-0,3%)

IBEX 35 9.241,00 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag fractioneel hoger.

Tot dusver publiceerden 235 bedrijven van de S&P 500 kwartaalcijfers. Inmiddels wordt verwacht dat de winsten in het eerste kwartaal gemiddeld met 4,2 procent zullen dalen, wat minder is dan analisten vreesden.

"Je ziet verrassingen......je ziet beter dan verwachte resultaten", zei marktanalist Rob Haworth van US Bank Asset Management. "Geen ondubbelzinnig geweldig verhaal, maar de winsten zijn minder gedaald dan verwacht", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse kernprijzen in maart iets lager zijn uitgekomen dan in de voorgaande maand. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in februari. Economen hadden gerekend op een afkoeling tot 4,5 procent.

De inkomens van Amerikanen stegen in maart op maandbasis met 0,3 procent, terwijl de consumentenbestedingen stabiel bleven.

De Chicago-inkoopmanagersindex van ISM is in april opnieuw gestegen, maar wijst nog steeds op een lichte krimp in economische activiteit. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 43,8 in maart tot 48,6 deze maand.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april verbeterd, maar de inflatieverwachting steeg ook fors. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 62,0 naar 63,5. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,6 procent, terwijl de verwachting voor de komende vijf jaar uitkwam op 3,0 procent.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,7 procent, ofwel 2,02 dollar, hoger op 76,78 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS een drietal publicaties geagendeerd: een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven in maart.

Bedrijfsnieuws

Oliereuzen Chevron en Exxon Mobil kwamen vrijdag met kwartaalcijfers, net als Colgate-Palmolive. Exxon en Chevron wisten de verwachtingen te verslaan, terwijl Colgate de outlook verhoogde.

Colgate steeg ruim 2,0 procent, terwijl Chevron bijna 1,0 procent won en Exxon circa 1,7 procent hoger noteerde.

Amazon daalde 3,5 procent. Het concern meldde een sterke groei, maar de cloud-computing-activiteiten vertoonden tekenen van afkoeling.

Intel is in het eerste kwartaal van 2023 diep in de rode cijfers gedoken en boekte het grootste kwartaalverlies ooit. Toch vielen de cijfers mee en met name de omzetverwachting voor het lopende kwartaal viel beleggers ook niet tegen. Het aandeel steeg circa 4,0 procent.

Aandelen van Snap verloor bijna 19,0 procent, nadat het social mediabedrijf de boeken opende over het eerste kwartaal. Het verlies liep weliswaar terug, maar de omzet viel tegen.

Gilead Sciences heeft in het eerste kwartaal van 2023 een flink lager resultaat behaald, terwijl de omzet terugliep en de R&D-kosten stegen. Ook de opbrengsten uit coronamedicijn Veklury vielen tegen. Het aandeel noteerde circa 2,5 procent lager.

First Republic Bank daalde meer dan 40 procent. Volgens persbureau Reuters kijkt de Amerikaanse overheid naar een reddingsplan voor de noodlijdende regionale bank. Eerder kreeg First Republic al een flinke kapitaalinjectie.

S&P 500 index 4.169,48 (+0,8%)

Dow Jones index 34.098,16 (+0,8%)

Nasdaq Composite 12.226,58 (+0,7%)

AZIE

De Japanse beurs noteerde maandag duidelijk hoger.

Nikkei 225 29.116,64 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.323,27 (slotstand 28 april)

Hang Seng 19.894,57 (slotstand 28 april)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1003. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1019 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1042 op de borden.

USD/JPY Yen 136,85

EUR/USD Euro 1,1003

EUR/JPY Yen 150,58

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurs gesloten

00:00 Beurs Hongkong gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Jap)

09:00 Duitse beurs gesloten

09:00 Euronext gesloten

09:00 Londense beurs gesloten

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - April (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Dupont - Cijfers eerste kwartaal (VS)