Value8 verhoogt dividend

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een dividend over 2022 voorgesteld van 0,18 euro per aandeel, een stijging van 0,01 euro ten opzichte van de uitkering over 2021. Dit maakte Value8 zondagavond bekend. Dat is het hoogste dividend tot nog toe, aldus Value8. "Met deze verhoging wordt uitdrukking gegeven aan de goede onderliggende ontwikkeling van de portefeuille en de bedrijven waarin Value8 deelneemt." Het bedrijf is van plan een keuzedividend aan te bieden. De cijfers over 2022 maakte Value8 al op 23 maart bekend. De toen gemelde daling van de intrinsieke waarde van 9,32 naar 9,03 euro per aandeel, werd zondagavond bevestigd. OOB Value8 meldde zondag ook dat het verwacht op korte termijn een zogeheten oob-accountant te contracteren. Veel kleinere beursfondsen hebben moeite een dergelijke accountant te vinden, waardoor zij hun notering aan Euronext Amsterdam dreigen kwijt te raken. Van zulke specialistische accountants zijn er maar een paar over. Naast 'de grote vier' KPMG, EY, PWC en Deloitte zijn dit Mazars en BDO. In het verleden hadden ook Accon AVM, Grant Thornton en Baker Tilly een dergelijke oob-vergunning. Bron: ABM Financial News

