Beursweek in teken van rentebesluiten en banenrapporten

VS: balansen van huishoudens zijn nog nooit zo goed geweest



Hoe je het ook bekijkt, de huishoudbalansen in de VS zien er zeer gezond uit.

De schuld van de huishoudens, de schuldenaflossingplicht en de betalingsachterstanden zijn allemaal historisch laag.

De voorraad consumentenkredieten (inclusief kredietkaartschulden) ligt nog steeds onder de trend van voor de pandemie.

En de overgrote meerderheid van de hypotheken heeft een vaste rente voor de duur van de hypotheek (meestal 30 jaar), waardoor de meeste huishoudens beschermd zijn tegen stijgende hypotheekrentes.



De huishoudens hebben ook nog steeds een aanzienlijk spaaroverschot uit de pandemieperiode.

Volgens de geldstromen van de Fed bedroegen de girale deposito's in het vierde kwartaal 4,8 miljard dollar (18,3% van het bbp), een lichte daling ten opzichte van de piek in het derde kwartaal en bijna vijf keer zoveel als vóór de pandemie.

Maar over het geheel genomen is het duidelijk dat de lage schuldenlast van de huishoudens, in combinatie met aanzienlijke kasreserves, de verwachte daling van de consumptie zal blijven opvangen.

Net als in de VS is de schuld van de huishoudens in de eurozone echter historisch laag .

Hoewel de renteverhogingen beginnen door te werken en de consumenten duidelijk een grens hebben bereikt in hun gebruik van overtollig spaargeld, zullen de sterke balansen nog steeds helpen voorkomen dat de komende neergang ernstig wordt.



Wat de bedrijven betreft, zijn de balansen in de VS , ziet er nog steeds solide uit .

De bedrijfsschuld is met ongeveer 100% van het BBP relatief hoog, maar aangezien een groot deel daarvan is vastgelegd tegen een relatief lage rente van vóór de recente rentestijging, ligt de betaalbaarheid van die schulden dicht bij het langetermijngemiddelde.

Intussen zijn de kassaldi niet meer zo hoog als in de pandemie, maar nog steeds historisch hoog, en ook het aandeel van de winsten in het nationaal inkomen is historisch hoog.

Ook blijkt er weinig financiële stress uit het aantal faillissementen.

Dat aantal is tijdens de pandemie gedaald en blijft het uitzonderlijk laag.



Nou de Rentes kunnen dus gemakkelijk omhoog .