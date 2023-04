Chipbedrijf Arm registreert beursgang in VS - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arm, het Britse chipbedrijf dat eigendom is van SoftBank, heeft een vertrouwelijke conceptregistratieverklaring ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission voor zijn voorgestelde beursgang. Dit meldde persbureau Bloomberg dit weekend.



De omvang en de prijsklasse van de voorgestelde beursgang moeten nog worden vastgesteld, citeerde Bloomberg een verklaring van het bedrijf.



Ook is de voorgenomen beursgang afhankelijk van markt- en andere omstandigheden en de voltooiing van het beoordelingsproces van de SEC, aldus Bloomberg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.