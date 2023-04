Enkele Tesla-modellen niet beschikbaar in Azie-Pacific - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Op de website van Tesla lijkt zondag dat de Model S en Model X niet besteld kunnen worden in sommige landen in Azië-Pacific, waaronder Australië, Thailand, Singapore en Nieuw-Zeeland. Dit meldde persbureau Reuters zondag. Andere modellen, zoals Model 3 en Model Y, blijken nog wel beschikbaar in deze landen, aldus het persbureau. Het is niet direct duidelijk waarom deze modellen in bepaalde landen niet beschikbaar lijken. Tesla was volgens Reuters niet direct beschikbaar voor een reactie. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal meer auto's dan in de drie maanden ervoor, maar het aantal leveringen bleef achter bij de productie. De fabrikant van elektrische voertuigen verlaagde eerder deze maand de prijzen in de Verenigde Staten voor een aantal modellen, om ze vervolgens ook weer te verhogen. Bron: ABM Financial News

