Fitch verlaagt kredietrating Frankrijk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de kredietrating van Frankrijk verlaagd van AA naar AA- met een stabiele outlook. Dit werd vrijdagavond laat bekend. De overheidsschuld van Frankrijk bedroeg eind 2022 111,6 procent van het bruto binnenlands product, "de hoogste van alle landen met een AA-rating en meer dan het dubbele van de AA-mediaan van 48,4 procent", aldus Fitch.



De Amerikaanse kredietbeoordelaar verwacht verder dat het Franse begrotingstekort dit jaar uitkomt op 5 procent van het bbp, van 4,7 procent vorig jaar.



Dat heeft onder meer te maken met een zwakkere economische groei en een hogere inflatie, aldus Fitch.



In 2024 zal het tekort van Frankrijk volgens Fitch weer dalen tot 4,7 procent "omdat de steunmaatregelen voor energie worden afgebouwd".



