JPMorgan en PNC willen First Republic overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grote banken zoals JPMorgan Chase en PNC Financial Services zijn in de race om First Republic Bank te kopen in een deal die zou volgen op een overheidsbeslaglegging van de in moeilijkheden verkerende kredietverstrekker. Dit meldde de Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. Een inbeslagname en verkoop van First Republic zou dit weekend al kunnen plaatsvinden, volgens de bronnen. De bank uit San Francisco wankelt sinds het faillissement van Silicon Valley Bank. Klanten raakten in paniek en haalden hun spaargeld massaal weg bij First Republic, dat afgelopen week bekendmaakte dat ongeveer 100 miljard dollar aan deposito's werd opgenomen. Met ongeveer 233 miljard dollar aan activa aan het eind van het eerste kwartaal zou het de op één na grootste bank in de Amerikaanse geschiedenis zijn die failliet gaat. In maart probeerden een groep van de grootste banken van het land, waaronder JPMorgan en PNC, met een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar om First Republic overeind te houden. Een woordvoerder van First Republic wilde tegenover de Wall Street Journal geen commentaar geven. Het aandeel heeft sinds het begin van het jaar 97 procent van zijn waarde verloren en sloot vrijdag op 2,33 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.