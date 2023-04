Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.169,49 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.098,16 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 12.226,58 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden vrijdag hoger, volgend op de beste dag voor de S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average sinds januari, hoewel beleggers volgende week op een nieuwe renteverhoging van de Federal Reserve rekenen.

Tot dusver publiceerden 235 bedrijven van de S&P 500 kwartaalcijfers. Als we zowel de feitelijke resultaten als de projecties van analisten voor de bedrijven die nog moeten rapporteren meerekenen, wordt verwacht dat de winsten in het eerste kwartaal gemiddeld met 4,2 procent zullen dalen, wat minder is dan analisten vreesden.

"Je ziet verrassingen......je ziet beter dan verwachte resultaten", zei marktanalist Rob Haworth van US Bank Asset Management. "Geen ondubbelzinnig geweldig verhaal, maar de winsten zijn minder gedaald dan verwacht", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse kernprijzen in maart iets lager zijn uitgekomen dan in de voorgaande maand. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in februari. Economen hadden gerekend op een afkoeling tot 4,5 procent.

De inkomens van Amerikanen stegen in maart op maandbasis met 0,3 procent, terwijl de consumentenbestedingen stabiel bleven.

De Chicago-inkoopmanagersindex van ISM is in april opnieuw gestegen, maar wijst nog steeds op een lichte krimp in economische activiteit. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 43,8 in maart tot 48,6 deze maand.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april verbeterd, maar de inflatieverwachting steeg ook fors. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 62,0 naar 63,5. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,6 procent, terwijl de verwachting voor de komende vijf jaar uitkwam op 3,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1019. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0996 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1027 op de borden.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,7 procent, ofwel 2,02 dollar, hoger op 76,78 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS een drietal publicaties geagendeerd: een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven in maart.

Bedrijfsnieuws

Oliereuzen Chevron en Exxon Mobil kwamen vrijdag met kwartaalcijfers, net als Colgate-Palmolive. Exxon en Chevron wisten de verwachtingen te verslaan, terwijl Colgate de outlook verhoogde.

Colgate steeg ruim 2,0 procent, terwijl Chevron bijna 1,0 procent won en Exxon circa 1,7 procent hoger noteerde.

Amazon daalde 3,5 procent. Het concern meldde een sterke groei, maar de cloud-computing-activiteiten vertoonden tekenen van afkoeling.

Intel is in het eerste kwartaal van 2023 diep in de rode cijfers gedoken en boekte het grootste kwartaalverlies ooit. Toch vielen de cijfers mee en met name de omzetverwachting voor het lopende kwartaal viel beleggers ook niet tegen. Het aandeel steeg circa 4,0 procent.

Aandelen van Snap verloor bijna 19,0 procent, nadat het social mediabedrijf de boeken opende over het eerste kwartaal. Het verlies liep weliswaar terug, maar de omzet viel tegen.

Gilead Sciences heeft in het eerste kwartaal van 2023 een flink lager resultaat behaald, terwijl de omzet terugliep en de R&D-kosten stegen. Ook de opbrengsten uit coronamedicijn Veklury vielen tegen. Het aandeel noteerde circa 2,5 procent lager.

First Republic Bank daalde meer dan 40 procent. Volgens persbureau Reuters kijkt de Amerikaanse overheid naar een reddingsplan voor de noodlijdende regionale bank. Eerder kreeg First Republic al een flinke kapitaalinjectie.