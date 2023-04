Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, ondanks aanhoudende zorgen over de economische vooruitzichten en de implicaties daarvan voor de vraag. Crude futures herstelden deze week van de verliezen begin deze maand, nadat Saoedi-Arabië en zijn OPEC+ bondgenoten 1,15 miljoen vaten aan extra productieverminderingen aankondigden vanaf mei tot het einde van het jaar, terwijl Rusland zei een productieverlaging van 500.000 vaten per dag te verlengen tot het einde van het jaar. Hoewel de productieverlaging van 1,15 miljoen vaten per dag volgende week wordt ingevoerd, is het onwaarschijnlijk dat dit de prijzen onmiddellijk zal opdrijven, zei marktanalist Barbara Lambrecht van Commerzbank. "De hoge Russische olie-exportcijfers doen immers de twijfel rijzen over de vraag of Rusland zijn productie tot nu toe wel zoveel heeft verminderd als het had aangekondigd. En bovendien zullen er waarschijnlijk aanzienlijke zorgen over de vraag blijven bestaan, gezien het feit dat sentimentindicatoren van zowel de VS als China deze zorgen waarschijnlijk niet kunnen wegnemen", zei Lambrecht. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,7 procent, ofwel 2,02 dollar, hoger op 76,78 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.