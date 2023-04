AEX licht onder druk richting rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Met een slot van 758,49 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis een half procent. Vorige week steeg de index fractioneel, toen naar 762,19 punten.

In de maand april steeg de AEX licht.

In het algemeen blijven de Europese beurzen wel veerkrachtig, vindt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dat heeft vooral te maken met de lagere energieprijzen, die de economie ondersteunen, en beter dan verwachte bedrijfswinsten.

Beleggers kenden een drukke cijferweek, met onder meer resultaten van Amerikaanse techzwaargewichten als Alphabet, Microsoft, Amazon en Meta. Die cijfers waren over het algemeen beter dan verwacht.

Zorgen waren er opnieuw over het noodlijdende First Republic Bank, dat een uitstroom van spaargeld meldde van 100 miljard dollar in het eerste kwartaal. Op weekbasis verloor het aandeel van de regionale Amerikaanse bank dan ook flink terrein. In maart kwam een aantal van de grootste Amerikaanse banken nog met een forse kapitaalinjectie voor First Republic.

"De bank is op zoek naar een soort reddingsplan, maar zoals vaak het geval is in dit soort situaties, is het heel moeilijk om het vertrouwen terug te winnen zonder een aanzienlijke herstructurering en/of herkapitalisatie", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak waren economische groeicijfers en inflatiecijfers uit de VS en eurozone interessant.

De groei van de Amerikaanse economie viel in het eerste kwartaal flink tegen. De groei van 1,1 procent op kwartaalbasis was ver onder de 2,6 procent in het vierde kwartaal en ook onder de 2,0 procent die werd voorzien.

Volgens Capital Economics bevestigen de bbp-cijfers dat "de economische groei weliswaar vertraagt, maar nog niet instort", hoewel de economen rekenen op een "meer uitgesproken verzwakking binnenkort".

"Iets zorgwekkender was de stijging van de PCE-inflatie over het [eerste] kwartaal, van 4,4 naar 4,9 procent. De Fed zal zich daarover zorgen maken", aldus Hewson.

Vrijdag verscheen de PCE-kerninflatie voor de maand maart. Die bleek beperkt te zijn afgekoeld, van 4,7 tot 4,6 procent, waar 4,5 procent was voorzien. De PCE-inflatie inclusief energie en voedsel koelde harder af, van 5,1 tot 4,2 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank wees echter op de opwaartse bijstellingen van de inflatie in februari. Dat is volgens de marktkenner "een negatief punt van aandacht en het ondersteunt het aanstaande besluit van de Federal Reserve van volgende week om de rente met 25 basispunten te verhogen", aldus Marey.

"Of de bank in deze cijfers voldoende reden ziet om de hand nog even bij de knop te houden hangt af van hoe de beleidsmakers de risico's in de financiële sector inschatten met de recente onrust rondom First Republic Bank", volgens de marktanalist van Rabobank.

De Fed maakt volgende week zijn rentebesluit bekend. De kans op een renteverhoging van 25 basispunten volgende week is gestegen van 72 procent op woensdag naar bijna 90 procent vandaag. De kans op nog een renteverhoging in juni is volgens de markt zo'n 25 procent.

Inflatiedata uit Duitsland en Frankrijk vielen vrijdag mee. Zo kwam de inflatie in Duitsland in april lager uit dan verwacht. Econoom Carsten Brzeski van ING ziet echter nog altijd een verhoogde onerliggende inflatoire druk, dus is er "weinig reden tot juichen."

Begin volgende week verschijnen nog inflatiecijfers voor de eurozone als geheel, waarna op donderdag het rentebesluit van de Europese Centrale Bank wordt bekendgemaakt.

Economen van ING rekenen vooralsnog op een renteverhoging van 25 basispunten voor de ECB, maar marktkenners sluiten 50 basispunten niet uit.



Economen van Nomura wijzen op het belang van de ECB Bank Lending Survey die komende dinsdag verschijnt. Dit rapport wijst vermoedelijk op een verkrapping van de kredietvoorwaarden en beleggers zijn benieuwd of de bankencrises in de VS en Zwitserland ook impact hebben gehad op de banksector in de eurozone. De Japanse bank verwacht echter geen wezelijke verslechtering.

Het muntpaar euro/dollar noteerde op weekbasis licht hoger op 1,1007. De obligatierentes zijn afgelopen week gedaald, ondanks een opleving op donderdag.

WTI kostte vrijdag circa 75 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 4 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX afgelopen week was Philips, met een winst van ruim 10 procent. Philips kende een sterke jaarstart, oordeelden analisten na het openen van de boeken. Op basis van de cijfers vindt Deutsche Bank de outlook wat conservatief en een verhoging later dit jaar sluit de bank niet uit.

Randstad behoorde na cijfers tot de grootste dalers met een verlies op weekbasis van ruim 3 procent. AkzoNobel stond ook onder druk en leverde anderhalf procent in.

Jefferies vond de omzet van Randstad wat tegenvallen in het eerste kwartaal en Degroof Petercam zag reden om het koersdoel te verlagen van 53,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies. Degroof was positiever over AkzoNobel en verhoogde het koersdoel juist van 71,00 naar 76,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na enkele tegenvallende kwartalen op rij, kon AkzoNobel in het eerste kwartaal eindelijk aan de verwachtingen voldoen, zo stelde analist Frank Claassen, ondanks dat de verwachtingsbasis laag lag. Ook kwamen de resultaten niet als een verrassing, na de positieve update van PPG.

Besi steeg 5,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Volgens analisten waren de cijfers beter dan verwacht. Het aandeel noteerde afgelopen week ook ex-dividend.

ASMI verloor afgelopen week bijna 6 procent en was daarmee net geen hekkensluiter in de AEX. Het bedrijf waarschuwde afgelopen week dat de jaaromzet minder hard zal groeien dan eerder voorzien, na een sterk eerste kwartaal, zo oordeelde Jefferies. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen van 410,00 naar 390,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

IMCD leverde meer dan 6 procent in en belandde daarmee onderaan in de hoofdindex.

KPN wist er een duidelijke winst uit te persen na cijfers. De resultaten waren volgens Degroof conform verwachting. Het aandeel steeg bijna 2 procent op weekbasis.

Unilever steeg ruim anderhalf procent na cijfers. Volgens ING werd het bedrijf geholpen door een ommekeer in de volume trends.

Universal Music Group verloor ruim 4 procent na cijfers. Het bedrijf presteerde iets beter dan verwacht, volgens ING, dat ook wees op druk op de marges.

Financiële waarden stonden onder druk door de problemen bij First Republic Bank. ING daalde op weekbasis 4,5 procent en ABN AMRO daalde licht.

In de AMX gingen de handen op elkaar voor cijfers van Vopak en Fugro. Fugro steeg op weekbasis ruim 2 procent. Vopak won rond een procent. "Het momentum bij Vopak is sterker dan verwacht", oordeelde ING, die de cijfers van Fugro dan weer beter dan verwacht noemde.

Basic-Fit kwam met beter dan verwachte resultaten in wat een solide kwartaal was voor de fitnessketen, oordeelde de markt. Het aandeel won op weekbasis ruim 3 procent. "Basic-Fit heeft grofweg een kwart van zijn omzetdoelstelling voor 2023 behaald in het eerste kwartaal en loopt ook vooruit in zijn doelstelling voor de te openen clubs", aldus analisten van Morgan Stanley.

TKH publiceerde een solide update gepubliceerd over het eerste kwartaal, oordeelde ING. Het aandeel daalde meer dan 2 procent op weekbasis.

Koploper in de Midkap was afgelopen week Signify, met een winst van 5,5 procent. OCI daalde bijna 8 procent.

In de AScX daalden vastgoedfondsen Wereldhave en NSI met respectievelijk 8 en 9 procent na ex-dividend noteringen.

CM.com steeg 14,5 procent na een koopaanbeveling van ING en Heijmans daalde ruim 2 procent na een weinig verrassende trading update.

Majorel schoot 51,5 procent omhoog naar 29,45 euro op vrijdag. Het Franse Teleperformance deed een bod van 30 euro per aandeel op het bedrijf. Degroof Petercam ziet weinig kans op een hoger bod dan dat van 30,00 euro van Teleperformance, dat door de twee grote aandeelhouders wordt gesteund.

Ordina steeg licht na het openen van de boeken. Op Ordina ligt een overnamebod van het Franse Sopra Steria van 5,75 euro per aandeel.

Het lokaal genoteerde Cabka won bijna 13,5 procent, eveneens na publicatie van resultaten.