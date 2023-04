Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 466,64 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 15.922,38 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.491,50 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.870,57 punten.

Op maandbasis wisten de Duitse DAX en Stoxx Europe 600 in april aardig te stijgen.

Europese aandelen eindigden vrijdag hoger, terwijl een reeks economische groeidata een verrassende veerkracht lieten zien, wat de zorgen over de stijgende rente verder deed toenemen.

Daarbij kijken markten uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op respectievelijk aanstaande woensdag en donderdag.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht dat de Federal Reserve de rente met 25 basispunten zal verhogen. De op dinsdag geagendeerde inflatiecijfers van de eurozone zouden volgens de analist "een doorslaggevende factor kunnen zijn om te bepalen of we een stap van 25 basispunten of een stap van 50 basispunten krijgen van de ECB", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie van de eurozone in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een groei van 1,3 procent.

De Franse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent, na een pas op de plaats in het vierde kwartaal. De Franse consumentenprijzen zijn in april op jaarbasis gestegen met 5,9 procent, versus een stijging van 5,7 procent in maart.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in april op maandbasis minder hard gestegen dan gedacht. Op jaarbasis stegen de prijzen met 7,2 procent en op maandbasis met 0,4 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING wees evenwel op de aanhoudend hoge kerninflatie.

Het aantal werklozen in Duitsland is in april meer gestegen dan verwacht. In april liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 24.000 op, terwijl de markt rekende op een stijging met 5.000 werklozen.

De euro/dollar noteerde op 1,1042. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1026 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1027 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot een procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau heeft in het gebroken boekjaar 2022/2023 meer omzet behaald, na een flinke groei in de verkoop van cognac. Het aandeel daalde desondanks circa 11,0 procent.

In Parijs won Saint-Gobain 2,7 procent, Renault steeg 1,6 procent, terwijl Engie met een verlies van 5,9 procent de sterkste daler was.

In Frankfurt ging Covestro aan kop met een winst van 8,3 procent, Siemens Energie steeg 1,9 procent en Daimler Truck noteerde 3,3 procent lager.

Verder leverde ProSiebenSat.1 Media bijna bijna 17,0 procent in, nadat het Duitse mediabedrijf een forse dividendverlaging aankondigde, van 0,80 tot 0,05 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.148,43 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.