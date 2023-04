ArcelorMittal trekt 25 miljoen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft 25 miljoen eigen aandelen ingetrokken om het aantal eigen aandelen dat het bedrijf aanhoudt binnen passende niveaus te houden. Dit meldde het staalbedrijf vrijdag nabeurs. Deze annulering houdt rekening met de aandelen die al zijn ingekocht in het kader van het op 29 juli 2022 aangekondigde aandeleninkoopprogramma, dat op 31 maart 2023 werd voltooid. Als gevolg van deze annulering zal ArcelorMittal 852.809.772 aandelen in omloop hebben, vergeleken met 877.809.772 vóór de annulering. Aangezien de ingetrokken aandelen reeds in eigen bezit waren op de registratiedatum van 18 april 2023 voor de jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen die plaatsvinden op 2 mei 2023, is de impact op de berekening van het quorum voor de algemene vergaderingen volgens de wet nihil. Bron: ABM Financial News

