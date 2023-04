AEX veert op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft de aprilmaand positief afgesloten na een opleving vrijdagmiddag. Met een slotstand van 758,49 punten steeg de AEX vrijdag uiteindelijk 0,8 procent. Op weekbasis verloor de hoofdindex wel een half procent, terwijl op maandbasis een bescheiden plus resteerde. Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets is de risicobereidheid onder beleggers nog steeds hoog. Vanmiddag verscheen de PCE-kerninflatie voor maart. Deze voor de Federal Reserve belangrijke indicator kwam uit op 4,6 procent, van 4,7 procent in de maand ervoor. Er werd gerekend op een kerninflatie van 4,5 procent. De PCE-inflatie inclusief voedsel en energie koelde harder af, van 5,1 tot 4,2 procent. Marktanalist Philip Marey van Rabobank wees echter op de opwaartse bijstellingen van de inflatie in februari. Dat is volgens de marktkenner "een negatief punt van aandacht en het ondersteunt het aanstaande besluit van de Federal Reserve van volgende week om de rente met 25 basispunten te verhogen", aldus Marey. "Of de bank in deze cijfers voldoende reden ziet om de hand nog even bij de knop te houden hangt af van hoe de beleidsmakers de risico's in de financiële sector inschatten met de recente onrust rondom First Republic Bank", volgens de marktanalist van Rabobank. Inflatiedata uit Duitsland en Frankrijk vielen vrijdag mee. Zo kwam de inflatie in Duitsland in april lager uit dan verwacht. Econoom Carsten Brzeski van ING ziet echter nog altijd een verhoogde onderliggende inflatoire druk, dus is er "weinig reden tot juichen." Begin volgende week verschijnen nog inflatiecijfers voor de eurozone als geheel, waarna op donderdag het rentebesluit van de Europese Centrale Bank wordt bekendgemaakt. Economen van ING rekenen vooralsnog op een renteverhoging van 25 basispunten voor de ECB, maar marktkenners sluiten 50 basispunten niet uit. De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,1042. De Amerikaanse obligatierentes daalden weer, na een opleving op donderdag. Een vat WTI-olie werd ruim 2 procent duurder. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Randstad aan kop, met een plus van ruim 2 procent, waarmee de uitzender nipt Shell voor bleef. Shell deed goede zaken, nadat oliereuzen Chevron en Exxon Mobil met beter dan verwachte cijfers kwamen. ASML won ruim anderhalf procent ondanks een ex-dividend notering. Besi, dat ook ex-dividend noteerde, leverde een procent in. ING was hekkensluiter, met een verlies van ruim anderhalf procent. In de AMX won Signify ruim 4 procent en Air France-KLM meer dan 3 procent. Flow Traders daalde meer dan 2,5 procent. In de AScX wonnen Kendrion en Avantium zo'n 3 procent. De verliezen bleven vrij beperkt. Azerion en Brunel verloren iets meer dan een procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

