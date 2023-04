Beursblik: Amerikaanse inflatie ondersteunt rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de Verenigde Staten in maart van 4,2 procent kwam iets hoger uit dan verwacht, terwijl ook de inflatie over een maand eerder opwaarts werd bijgesteld van 5,0 naar 5,1 procent en de kerninflatie over februari ook met 10 basispunten werd verhoogd naar 4,7 procent. Dit constateerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegenover ABM Financial News.

"Die bijstelling is een negatief punt van aandacht en het ondersteunt het aanstaande besluit van de Federal Reserve van volgende week om de rente met 25 basispunten te verhogen", aldus Marey. "Of de bank in deze cijfers voldoende reden ziet om de hand nog even bij de knop te houden hangt af van hoe de beleidsmakers de risico's in de financiële sector inschatten met de recente onrust rondom First Republic Bank", aldus Marey vrijdag.

De PCE-kerninflatie lag in maart op 4,6 procent. De verwachting vooraf was een stabiele kerninflatie van 4,5 procent

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na publicatie van het inflatiecijfer 0,5 procent lager op 1,0971 dollar, iets lager dan voor publicatie van het rapport.