Wall Street wacht lichtrode opening na belangrijke inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent in het rood.

Donderdag konden de markten in New York zich nog optrekken aan een flinke koerswinst voor Meta, dat werd beloond voor meevallende kwartaalcijfers. Tegenvallende groeidata en inflatiecijfers over het eerste kwartaal werden daarbij genegeerd.

Vanmiddag verscheen de PCE-inflatie voor maart. Deze voor de Federal Reserve belangrijke indicator kwam uit op 4,6 procent, van 4,7 procent in de maand ervoor. Er was gerekend op een kerninflatie van 4,5 procent. De PCE-inflatie inclusief voedsel en energie koelde harder af, van 5,1 tot 4,2 procent.

De persoonlijke inkomens stegen in maart opnieuw met 0,3 procent, wat iets beter was dan verwacht, terwijl de bestedingen stabiel bleven, na een stijging met 0,1 procent een maand eerder. Deze vlakke trend was ook door de markt voorzien.

Volgende week komt de Fed met zijn rentebesluit, waarbij een verhoging van de rente met 25 basispunten wordt voorzien.

"Dit betekent dat de winsten in het komende kwartaal verder negatief beïnvloed zullen worden en dat de Amerikaanse economie een verdere vertraging te wachten staat", volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Toch houden de Amerikaanse beurzen goed stand, vindt Aslam. Dat betekent dat de risicobereidheid onder beleggers nog steeds hoog is, concludeert de marktkenner.

Kijkend naar aandelen die vrijdag vermoedelijk in beweging zullen komen, is Amazon volgens Aslam interessant. De e-commercereus kwam donderdag nabeurs met sterke resultaten maar toonde zich ook bezorgd over de teruglopende groei bij de cloud activiteiten. In de nabeurshandel schoot het aandeel aanvankelijk omhoog, om vervolgens toch weer terrein te verliezen. Vrijdag voorbeurs noteert Amazon 2,5 procent lager.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag verder aandacht voor de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago over april en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, eveneens over deze maand.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,0979. De Amerikaanse obligatierentes dalen weer, na een opleving op donderdag. Een vat WTI-olie is een half procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Oliereuzen Chevron en Exxon Mobil kwamen vanmiddag met kwartaalcijfers, net als Colgate-Palmolive. Exxon en Chevron wisten de verwachtingen te verslaan, terwijl Colgate de outlook verhoogde.

In de voorbeurshandel noteert Colgate een procent hoger, terwijl Chevron een half procent daalt en Exxon juist in het groen noteert.

Intel is in het eerste kwartaal van 2023 diep in de rode cijfers gedoken en boekte het grootste kwartaalverlies ooit. Toch vielen de cijfers mee en met name de omzetverwachting voor het lopende kwartaal viel beleggers ook niet tegen. Het aandeel gaat vrijdag een groene opening tegemoet, met een verwachte stijging van 6 procent.

Aandelen van Snap zijn donderdag in de nabeurshandel zo'n 20 procent gedaald, nadat het social mediabedrijf de boeken opende over het eerste kwartaal. Het verlies liep weliswaar terug, maar de omzet viel tegen. Vrijdag lijkt het aandeel nog eens 18 procent te gaan verliezen.

Gilead Sciences heeft in het eerste kwartaal van 2023 een flink lager resultaat behaald, terwijl de omzet terugliep en de R&D-kosten stegen. Ook de opbrengsten uit coronamedicijn Veklury vielen tegen. Het aandeel noteert vrijdag voorbeurs nagenoeg onveranderd.

First Republic Bank ligt op koers voor een weekverlies van 57 procent, maar noteert vrijdag in de voorbeurshandel bijna 6 procent hoger. Volgens persbureau Reuters kijkt de Amerikaanse overheid naar een reddingsplan voor de noodlijdende regionale bank. Eerder kreeg First Republic al een flinke kapitaalinjectie.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 2,0 procent op 4.135,35 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.826,16 punten en de Nasdaq sloot 2,4 procent hoger op 12.142,24 punten.