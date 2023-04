Exxon Mobil overtreft winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt en presteerde ook beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus.

Exxon Mobil boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van ruim 11,4 miljard dollar, ofwel 2,79 dollar per aandeel, in vergelijking met bijna 5,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 2,83 dollar. Dat was 2,07 dollar een jaar eerder en 3,40 dollar een kwartaal eerder.

Analisten geraadpleegd door FactSet hadden voor het eerste kwartaal gerekend op 2,60 dollar per aandeel.

De omzet kwam uit op 86,6 miljard dollar, waar analisten rekenden op 85,7 miljard dollar. Een jaar eerder lag de omzet op 90,5 miljard dollar.

De operationele vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 16,3 miljard dollar tegen bijna 14,8 miljard dollar over het eerste kwartaal van 2022. De vrije kasstroom was iets meer dan 11,4 miljard dollar tegen ruim 10,8 miljard dollar. Hiervoor was de verwachting bij analisten 10,7 miljard dollar.

De olie- en gasproductie steeg over het eerste kwartaal op jaarbasis met 300.000 vaten per dag, exclusief desinvesteringen.

Exxon Mobil waarschuwde begin april voor lagere olieprijzen in het eerste kwartaal en een negatieve impact daarvan van 600 miljoen tot 1 miljard dollar op de winst van de tak Upstream. Daar werd 6,5 miljard dollar winst geboekt, 1,7 miljard dollar minder dan over het vierde kwartaal. Over het eerste kwartaal van 2022 was de winst 4,5 miljard dollar.

Het aandeel Exxon Mobil noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,3 procent hoger.