Chevron overtreft prognoses

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft het over het afgelopen kwartaal met de omzet en de aangepaste winst per aandeel beter gedaan dan verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus. Chevron boekte in het eerste kwartaal een voor bijzondere posten aangepaste winst van ruim 6,7 miljard dollar, of 3,55 dollar per aandeel, tegen 3,36 dollar per aandeel over het eerste kwartaal van 2022, bij een verwachting van 3,40 dollar per aandeel. Downstream boekte een winst van 1,8 miljard dollar tegen 331 miljoen dollar een jaar eerder. Bij Upstream daalde de winst van ruim 6,9 naar bijna 5,2 miljard dollar. De omzet daalde van 52,3 naar 50,8 miljard dollar. Dat was beter dan analisten hadden verwacht. Die rekenden op een omzet van 48,6 miljard dollar. De productie kwam het afgelopen kwartaal op jaarbasis 3 procent lager uit. De vrije kasstroom kwam uit op 4,2 miljard dollar tegen 6,1 miljard dollar een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal verwacht Chevron voor 4,375 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

