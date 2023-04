Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in afwachting van de Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers, die vanmiddag worden gepubliceerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 462,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.752,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,9 procent met een stand van 7.420,07 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.805,56 punten.

"Wij denken dat vooral professionele beleggers op dit moment veel te negatief gestemd zijn", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat biedt ruimte voor hogere aandelenkoersen op het moment dat de cijfers juist iets beter of minder slecht uitvallen dan verwacht."

Bijna 80 procent van de 258 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepubliceerd, heeft de winstverwachting met gemiddeld 6 procent overtroffen. "Dat is historisch gezien tot nu toe een heel sterk kwartaalcijferseizoen", aldus Wiersma.

Maar er zijn volgens de expert van ING ook tegenvallers, vooral op macro-economisch vlak. Zo bleek donderdag de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal veel minder sterk dan verwacht. Een daling van de investeringen en voorraden trok de groei omlaag.

De economie van Frankrijk liet in het eerste kwartaal een groei van 0,2 procent op kwartaalbasis zien, gelijk aan de prognoses, maar het vierde kwartaal bleek uiteindelijk toch geen economische groei te hebben doorgemaakt, waarmee de plus van 0,1 procent werd geschrapt en er een nulgroei voor in de plaats kwam. De groei-indicatie voor de eerste drie maanden van dit jaar vloeiden voort uit een voorlopige meting.

De Franse inflatie kwam op jaarbasis in april uit op 5,9 procent, net iets onder de verwachte 6,0 procent, maar boven de 5,7 procent over maart. Ook dit waren voorlopige cijfers.

De Duitse werkloosheid bleef op 5,6 procent, terwijl in aantallen gemeten het werklozenlegioen met 24.000 in omvang toenam, waar de markt rekende op een stijging met 5.000.

De Duitse economie liet in de voorlopige meting over het eerste kwartaal een vlakke trend krimp zien tegen een krimp van 0,2 procent over het vierde kwartaal van het vorig jaar. Er was een groei van 0,2 procent verwacht.

De groei van de economie van de eurozone over het eerste kwartaal kwam uit op 0,1 procent op kwartaalbasis en dat was conform verwachting.

In de Verenigde Staten staan, naast de inkomens en bestedingen over maart met daarin de inflatiecomponent waar de Federal Reserve voor het rentebeleid scherp naar kijkt, ook de inkoopmanagersindex van Chicago over april en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan eveneens over april op het programma.

De kerninflatiecomponent wordt ingeschat op 0,3 procent op maandbasis, gelijk aan een maand eerder, op jaarbasis op 4,5 procent, 10 basispunten lager dan in februari.

Olie noteerde vrijdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 74,36 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 77,95 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

Het kartel van olieproducerende landen OPEC+ heeft uitgehaald naar het Internationaal Energieagentschap en zei dat 's werelds grootste energieautoriteit zeer voorzichtig moet zijn met het ondermijnen van investeringen in nieuwe olie- en gasvoorraden. Anders dreigt de olieprijs op langere termijn fors te stijgen wegens tekorten op de markt.

De euro/dollar noteerde op 1,0988. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1026 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1025 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau heeft in het gebroken boekjaar 2022/2023 meer omzet behaald, na een flinke groei in de verkoop van cognac. De koers van het aandeel noteerde 9,4 procent lager.

In Parijs en Frankfurt waren de koerswinsten zeer schaars, met name in Parijs. In Duitsland liep de koers van het aandeel Deutsche Börse met 2,0 procent op. Verlies was er daar voor de aandelenkoers van BASF waar 4,7 procent vanaf ging. In Parijs daalde de koers van het aandeel Engie 7,2 procent hoger.

Verder leverde ProSiebenSat.1 Media bijna 17 procent in, nadat het Duitse mediabedrijf een forse dividendverlaging aankondigde, van 0,80 tot 0,05 euro.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 2,0 procent op 4.135,35 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.826,16 punten en de Nasdaq sloot 2,4 procent hoger op 12.142,24 punten.