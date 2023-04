Valuta: euro licht onder druk.

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag onder de 1,10 dollar in afwachting van diverse inflatiecijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten, denkelijk als gevolg van de tegenvallende groeidata uit Duitsland over het eerste kwartaal.

"Rond publicatie van de economische groei van Duitsland over de eerste drie maanden kwam de euro onder druk te staan", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Met deze data in het achterhoofd en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van volgende week in het verschiet zal de markt sterk letten op de Duitse inflatiecijfers over april. Dat geldt nog meer voor de inflatiecomponent bij de Amerikaanse inkomens en bestedingen over maart, die vanmiddag verschijnen met het oog op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag", aldus Erdmann, die voor beide monetaire beleidsmakers een renteverhoging verwacht van 25 basispunten.

De Bank of Japan liet vrijdag de rente en alle andere verruimende monetaire maatregelen intact, maar verlaagde wel enkele groeiramingen en toonde zich iets minder positief over de inflatie dit jaar dan in januari .

De economie van Frankrijk liet in het eerste kwartaal een groei van 0,2 procent op kwartaalbasis zien, gelijk aan de prognoses, maar het vierde kwartaal bleek uiteindelijk toch geen economische groei te hebben doorgemaakt, waarmee de plus van 0,1 procent werd geschrapt en er een nulgroei voor in de plaats kwam. De groei-indicatie voor de eerste drie maanden van dit jaar vloeiden voort uit een voorlopige meting.

De Franse inflatie kwam op jaarbasis in april uit op 5,9 procent, net iets onder de verwachte 6,0 procent, maar boven de 5,7 procent over maart. Ook dit waren voorlopige cijfers.

De Duitse werkloosheid bleef op 5,6 procent, terwijl in aantallen gemeten het werklozenlegioen met 24.000 in omvang toenam, waar de markt rekende op een stijging met 5.000.

De Duitse economie liet in de voorlopige meting over het eerste kwartaal een vlakke trend krimp zien tegen een krimp van 0,2 procent over het vierde kwartaal van het vorig jaar. Er was een groei van 0,2 procent verwacht.

De groei van de economie van de eurozone over het eerste kwartaal kwam uit op 0,1 procent op kwartaalbasis en dat was conform verwachting.

In de Verenigde Staten staan, naast de inkomens en besteding over maart, ook de inkoopmanagersindex van Chicago over april en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan eveneens over april op het programma.

De kerninflatiecomponent wordt ingeschat op 0,3 procent op maandbasis, gelijk aan een maand eerder, op jaarbasis op 4,5 procent, 10 basispunten lager dan in februari.

Voor volgende week staan ook de Amerikaanse banendata over april op de agenda.

De euro noteerde vrijdag 0,4 procent lager op 1,0985 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8823 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2451 dollar.