AEX koerst lager, Unilever wint

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 749,16 punten. "Wij denken dat vooral professionele beleggers op dit moment veel te negatief gestemd zijn", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat biedt ruimte voor hogere aandelenkoersen op het moment dat de cijfers juist iets beter of minder slecht uitvallen dan verwacht." Bijna 80 procent van de 258 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepubliceerd, heeft de winstverwachting met gemiddeld 6 procent overtroffen. "Dat is historisch gezien tot nu toe een heel sterk kwartaalcijferseizoen", aldus Wiersma. Maar er zijn volgens de expert van ING ook tegenvallers, vooral op macro-economisch vlak. Zo bleek donderdag de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal veel minder sterk dan verwacht. Een daling van de investeringen en voorraden trok de groei omlaag. Beleggers kregen daarnaast bevestiging uit Amerikaanse data dat de inflatie momenteel niet echt verder lijkt te dalen, hetgeen de Federal Reserve munitie kan geven om vast te houden aan een verkrappend rentebeleid. Vandaag gaat op het macro-economische vlak alle aandacht uit naar de PCE-inflatie in de VS in maart, een cruciale indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve waar de markten het afgelopen jaar heftig op konden reageren. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0989. De olieprijzen daalden een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Unilever aan kop met bijna een procent winst, nadat het aandeel op donderdag ook al steeg na cijfers. ASML won een half procent ondanks een ex-dividend notering. Besi, dat ook ex-dividend noteerde, was met ruim 4 procent de grootste daler. In de AMX won InPost 1,5 procent. Vopak daalde bijna 3 procent doordat ook het tankopslagbedrijf ex-dividend noteerde. Ook OCI leverde zo'n 3 procent in. In de AScX wonnen Avantium en Accsys tot anderhalf procent. CM.com, afgelopen week een sterke stijger, en BAM leverden meer dan een procent in. Bron: ABM Financial News

