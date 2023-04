Duitse werkloosheid hoger dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in april meer gestegen dan verwacht. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau vrijdag. In april liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 24.000 op. De verwachting van economen lag op een toename met 5.000 werklozen. In maart was er ook een toename, toen van 19.000. Eerder werd voor die maand nog een afname van 16.000 gemeld. Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage bleef afgelopen maand net als in maart op 5,6 procent. De verwachting was ook een stabiel percentage. In totaal zaten er in april 2,586 miljoen Duitsers zonder baan. In februari waren dit er 2,594 miljoen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.