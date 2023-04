Omzetgroei Rémy Cointreau zet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft in het gebroken boekjaar 2022/2023 meer omzet behaald, na een flinke groei in de verkoop van cognac. Dit maakte de Franse destillateur vrijdagochtend bekend. De omzet steeg over het boekjaar dat eindigde op 31 maart autonoom met 10,1 procent naar 1,5 miljard euro. Ten opzichte van het boekjaar 2019/2020 bedroeg de groei 43,6 procent. Over het vierde kwartaal bedroeg de autonome omzetgroei 10,2 procent. De omzet uit cognacverkopen bedroeg over het afgelopen boekjaar 1,1 miljard euro, goed voor een autonome groei van 7,6 procent. In het vierde kwartaal was de groei 2,9 procent. Outlook Het bedrijf verwacht voor het lopende boekjaar 2023/2024 een stabiele omzetontwikkeling op een autonome basis, waarbij in de eerste jaarhelft de omzet flink zal dalen vanwege een verwachte afname in de Verenigde Staten. Voor de tweede helft van het boekjaar verwacht het bedrijf een sterk herstel, op basis van een herstel van de vraag in de VS. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.