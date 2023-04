Lavide akkoord met alternatieve notering Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Lavide zal meewerken aan een transfer naar een alternatieve Euronext-beurs. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend naar aanleiding van eerdere mededeling van Euronext omtrent het schrappen van de beursnotering. Lavide zei vrijdag in goed gesprek te zijn met Euronext over een transfer, en verwacht volledige medewerking zodra Lavide aan alle criteria voldoet die gelden voor de desbetreffende beurzen. Eerder deze maand maakte Euronext bekend dat zes bedrijven die langer dan 24 maanden op het strafbankje van het beursbedrijf zitten, hun notering in Amsterdam dreigen kwijt te raken. Daaronder bevindt zich dus ook Lavide.



Euronext neemt de maatregel omdat de zes ondernemingen geen accountant hebben die de jaarrekening controleert. Bron: ABM Financial News

