AEX start handelsdag naar verwachting in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een hogere opening, nadat Wall Street donderdagavond de winsten steeds verder wist uit te breiden. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Donderdag steeg de AEX op Koningsdag al met 0,4 procent naar 752,60 punten, waarbij de index een duwtje in de rug kreeg door een positief ontvangen cijferrapportage van Unilever.

Op Wall Street werden beleggers donderdag geconfronteerd met een onverwacht sterke daling van de economische groei in de VS in het afgelopen kwartaal met 1,1 procent, waar economen rekenden op een groei van 2,0 procent.

Beleggers kregen daarnaast bevestiging uit Amerikaanse data dat de inflatie momenteel niet echt verder lijkt te dalen, hetgeen de Federal Reserve munitie kan geven om vast te houden aan een verkrappend rentebeleid.

Deze zorgen werden echter terzijde geschoven en beleggers besloten de nadruk te leggen op overtuigende rapportages van de techgiganten Microsoft, Alphabet en vooral Meta, waarbij het moederbedrijf van Facebook en Instagram werd beloond met een stijging van bijna 14 procent.

Hasbro won eveneens 14 procent nadat uit de cijfers naar voren kwam dat de speelgoedfabrikant heel goed in staat is om stijgende inkoop- en loonkosten door te berekenen aan consumenten.

De Amerikaanse hoofdindex S&P 500 beleefde donderdag de beste handelsdag sinds januari met een winst van 2,0 procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 2,4 procent won.

Nabeurs op Wall Street kwamen de techgiganten Amazon en Intel met cijfers door.

Amazon wist de verwachtingen ruimschoots te overtreffen en het aandeel van de e-commerce gigant klom aanvankelijk in de elektronische handel met 12 procent, na al een stijging van 4,6 procent in de reguliere handel.

Tijdens een vraaggesprek met analisten over de cijfers verdween de winst echter als sneeuw voor de zon, en daalde het aandeel zelfs twee procent. Aanleiding was de opmerking dat het bedrijf de omzetgroei in cloud-uitgaven onder druk ziet staan. Het afgelopen kwartaal steeg de omzet van de cloud-tak nog met 16 procent op jaarbasis naar 21,4 miljard dollar.

Chipproducent Intel kon beleggers met zijn cijfers wel bekoren, getuige de winst in de handel nabeurs van vijf procent, na al een winst van bijna drie procent in de reguliere handel.

Japanse rente blijft negatief

De Bank of Japan liet vanochtend opnieuw de rente ongemoeid en handhaafde daarmee de kortetermijnrente op min 0,1 procent. Volgens de centrale bank bedraagt de Japanse inflatie nu circa drie procent. De yen daalde na het nieuws met ongeveer driekwart procent ten opzichte van de dollar.

De Nikkei index in Tokio klom vanochtend met krap een procent, terwijl Hongkong en Shanghai ruim een half procent wonnen. De beurs in Seoel was de dissonant met een kleine daling.

De Amerikaanse olie-future steeg donderdagavond ruim een half procent en in de Aziatische handel vanochtend werd de stijging met nog eens een half procent voortgezet, naar 75,19 dollar per vat.

Vandaag gaat op het macro-economische vlak alle aandacht uit naar de PCE-inflatie in de VS in maart, een cruciale indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve waar de markten het afgelopen jaar heftig op konden reageren.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 2,0 procent op 4.135,35 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.826,16 punten en de Nasdaq sloot 2,4 procent hoger op 12.142,24 punten.