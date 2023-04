Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft opnieuw de rente ongemoeid gelaten en kwam met nieuwe prognoses naar buiten. Dit bleek vrijdag bij het rentebesluit van de Japanse centrale bank vrijdagochtend. De Bank of Japan handhaafde daarmee de kortetermijnrente op min 0,1 procent. De centrale bank handhaafde ook het kwantitatieve verruimingsprogramma om de inflatie naar 2 procent te krijgen. De Japanse centrale bank gaf ook een economische outlook af. Daarin verwacht het beleidsorgaan dat de inflatie, zonder de effecten van de prijzen voor vers voedsel, in de loop van de eerste helft van het fiscale jaar, dat op 1 april begon, vertraagt. De inflatie ligt nu nog rond de 3 procent, aldus de bank. Na de eerste jaarhelft kan de inflatie weer licht aantrekken, onder meer door de loongroei. De bank ziet verder een geleidelijk herstel van de eigen economie in de eerste jaarhelft. Wel verwacht de bank minder consumentenbestedingen, waarmee de verwachtingen voor de economische groei voor de fiscale jaren 2022 en 2023 lager liggen dan in januari nog werd verwacht. Voor de groei van de economie in 2022 ligt de verwachting nu op 1,2 procent tegen eerder 1,9 tot 2,0 procent. De inflatie exclusief voedselprijzen komt uit op 3,0 procent, en dat is gelijk aan de eerdere verwachting. Voor de kerninflatie, zonder voedsel en energie, is de prognose 2,2 procent tegen eerder 2,1 procent. Voor 2023 liggen zijn de nieuwe verwachtingen nu op een groei van 1,1 tot 1,5 procent tegen eerder 1,5 tot 1,9 procent. De inflatie wordt geschat op 1,7 tot 2,0 procent tegen een eerdere verwachting van 1,6 tot 1,9 procent. De kerninflatie kan 2,5 tot 2,7 procent zijn tegen eerder 1,7 tot 1,9 procent. De dollar noteerde vrijdag na de berichtgevingen van de bank 0,5 procent hoger op 134,70 yen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.