Europese beurzen openen hoger.

(ABM FN) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 59 punten voor de Duitse DAX en een plus van 31 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 25 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd.

"Ondanks een stortvloed van grotendeels positieve winstaankondigingen hadden de Europese markten vandaag moeite om tractie te krijgen na de verliezen van gisteren", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Europese beleggers kijken uit naar groeicijfers uit de eurozone die vrijdag verschijnen en inflatiedata uit Duitsland en Frankrijk, die gelden als voorbode voor de inflatiedata van de muntunie als geheel begin volgende week.

Die zijn weer belangrijk voor de Europese Centrale Bank, dat zijn rentebesluit volgende week donderdag bekend maakt. Verwacht wordt een verhoging met 25 basispunten, maar 50 basispunten is niet uitgesloten.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone licht is verbeterd, hoewel de vertrouwensindex nog altijd ver onder nul noteert.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal de opbrengsten en winst zien stijgen. Het aandeel steeg 2,5 procent.

Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2023 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel. Het aandeel won ruim anderhalf procent in Amsterdam.

Deutsche Boerse heeft een vrijwillig overnamebod uitgebracht op het Deense softwarebedrijf SimCorp ter waarde van 3,9 miljard euro. Het aandeel verloor ruim 7,5 procent. Simcorp won liefst 38 procent.

Barclays heeft met zijn eerste kwartaalcijfers de verwachtingen overtroffen. Het aandeel steeg meer dan 5 procent in Londen.

Delivery Hero ziet winstgevendheid dichterbij komen, nadat de omzet in het eerste kwartaal flink steeg. Het aandeel steeg in Frankfurt bijna 10 procent.

RWE verwacht een aanzienlijke stijging van de winst over het eerste kwartaal. Dit meldde de Duitse energiegigant donderdagochtend op basis van voorlopige resultaten. Het aandeel steeg 2 procent.

Sanofi heeft zijn groeiverwachting voor het hele jaar gehandhaafd na een omzetstijging in het eerste kwartaal, gedreven door vaccins en speciale zorg. Het aandeel daalde in Parijs iets meer dan een half procent.

Pernod Ricard verwacht een sterk vierde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, ondanks dat de autonome omzet in het derde kwartaal nog met 2 procent daalde. Het aandeel daalde rond een half procent.

Euro STOXX 50 4.357,47 (+0,2%)

STOXX Europe 600 464,03 (+0,2%)

DAX 15.800,45 (+0,03%)

CAC 40 7.483,84 (+0,2%)

FTSE 100 7.831,58 (-0,3%)

SMI 11.361,89 (-0,03%)

AEX 752,60 (+0,4%)

BEL 20 3.779,42 (-0,4%)

FTSE MIB 27.158,00 (+0,2%)

IBEX 35 9.314,60 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaat Wall Street een vlakke opening tegemoet, waarbij beleggers kunnen reageren op de resultaten van Amazon, Intel en Snap die donderdag nabeurs verschenen. Daar waar Amazon de verwachtingen ruimschoots versloeg, stelde Snap zwaar teleur en kelderde het aandeel donderdag nabeurs 20 procent.

Intel boekte in het eerste kwartaal het grootste kwartaalverlies ooit en ook de outlook viel tegen. Het aandeel wist de schade in de nabeurshandel wel te beperken.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink hoger geëindigd. De stemming was positief na de beter dan verwachte resultaten van sociale mediareus Meta Platforms woensdag nabeurs. Het aandeel steeg donderdag zo'n 14 procent, nadat de winstdaling voor de eigenaar van Facebook in het eerste kwartaal meeviel. Met name Chinese adverteerders zorgden voor de hoger dan verwachte advertentie-inkomsten bij Meta, volgens online-broker Lynx.

Michael Hewson van CMC Markets wees op de zorgen over First Republic Bank, dat eerder deze week slechte kwartaalcijfers publiceerde, waarbij bleek dat voor 100 miljard dollar aan spaargeld is weggehaald bij de bank.

"De bank is op zoek naar een soort reddingsplan, maar zoals vaak het geval is in dit soort situaties, is het heel moeilijk om het vertrouwen terug te winnen zonder een aanzienlijke herstructurering en/of herkapitalisatie", aldus de marktanalist. Volgens de laatste berichten wil de Amerikaanse overheid niet ingrijpen.

Op weekbasis noteert First Republic Bank ruim 50 procent lager. Donderdag wist het aandeel iets te herstellen.

Economisch nieuws was er over de wekelijkse steunaanvragen die onverwacht daalden. Een voorlopig groeicijfer voor het eerste kwartaal liet een onverwacht sterke daling zien van de Amerikaanse economische groei, van 2,6 procent in het vierde kwartaal naar 1,1 procent. Economen rekenden op een groei van 2,0 procent.

De dollar en obligatierentes stegen na het verschijnen van de groeicijfers en een inflatie-indicator die harder dan verwacht opliep in het eerste kwartaal.

Volgens Capital Economics bevestigen de bbp-cijfers dat "de economische groei weliswaar vertraagt, maar nog niet instort", hoewel de economen rekenen op "een meer uitgesproken verzwakking binnenkort".

Verder tonen de wekelijkse steunaanvragen dat het misschien te vroeg is voor de Federal Reserve om te stoppen met het verhogen van de rente, aldus Capital Economics.

"Iets zorgwekkender was de stijging van de PCE-inflatie over het [eerste] kwartaal, van 4,4 naar 4,9 procent. De Fed zal zich daarover zorgen maken", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

Vrijdag verschijnt de PCE-inflatie voor de maand maart. De Fed maakt volgende week zijn rentebesluit bekend. Na het verschijnen van de Amerikaanse groei- en inflatiedata donderdag is de kans op een renteverhoging van 25 basispunten volgende week gestegen van 72 naar 85 procent. De kans op nog een renteverhoging in juni is volgens de markt zo'n 25 procent. De kans op renteverlagingen later in het jaar is wat afgenomen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag 6 punten hoger op 3,51 procent. De tweejarige variant steeg 13 punten naar 4,07 procent. WTI-olie werd 0,6 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Kledingretailer Gap schrapt 1.800 kantoorbanen, werd donderdag bekend. Het aandeel steeg licht.

Merck steeg een procent na een verhoging van de winstverwachting door het farmaciebedrijf. Ook Abbvie, Eli Lilly en Honeywell verhoogden hun verwachtingen voor het jaar bij de eerste kwartaalresultaten. Abbvie verloor 8 procent. Eli Lilly won ruim 3,5 procent en Honeywell 4 procent.

Motorfietsenfabrikant Harley Davidson zag de omzet sterker dan verwacht stijgen en boekte meer winst. Het aandeel daalde licht.

Speelgoedfabrikant Hasbro overtrof de verwachtingen en steeg meer dan 14,5 procent.

Mastercard meldde een lagere omzet. De creditcardgigant won toch bijna 2 procent. eBay steeg ruim 5 procent, nadat het marktplaatsbedrijf weer winst boekte en de verwachtingen overtrof.

Roku steeg bijna een procent, hoewel het verlies van het platform voor videostreaming in het afgelopen kwartaal lager uitviel dan verwacht.

Bulldozerfabrikant Caterpillar presteerde veel beter dan verwacht. Het aandeel daalde rond een procent.

S&P 500 index 4.135,35 (+2,0%)

Dow Jones index 33.826,16 (+1,6%)

Nasdaq Composite 12.142,24 (+2,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend hoger.

Nikkei 225 28.732,80 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.307,80 (+0,7%)

Hang Seng 20.013,23 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1010. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1025.

USD/JPY Yen 134,77

EUR/USD Euro 1,1010

EUR/JPY Yen 148,39

MACRO-AGENDA:

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

07:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Fra)

08:45 Inflatie - April vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)

14:00 Inflatie - April vlpg (Dld)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)